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「Laughing哥」上身 麥明詩邊攀石邊講電話

2020-10-05 列印
■麥明詩模仿「Laughing哥」一邊攀石，一邊傾電話場面。
■吳千語近日頻頻出海滑水。
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　　近日疫情似有放緩迹象，巿民紛紛出行郊遊。麥明詩前日與朋友到大東山行山時，突然「Laughing哥」上身，模仿謝天華在劇集《神鎗狙擊》攀石時兩腳懸空，一手接電話，一手抓住石隙支撐全身一幕。在麥明詩上載的照片，只見她一隻手捉住岩石，另一隻手揸電話的照片，留言：「老地方見。」不過照片未有拍到全身，相信她只是站在地上借位影相，非常安全。

　　另外，喜歡滑水的吳千語連日都在網上分享出海玩的片段，完全無懼皮膚受紫外線侵害，昨日千語以素顏亮相社交網，只見她長了暗瘡及雀斑，但她一點都不介意。

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