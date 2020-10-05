﻿條腿好長 14歲愛女亭亭玉立 吳君如母女行街買比堅尼

近日本港疫情逐漸緩和，閉關多時的戲院亦於8月底重開，由金像導演陳可辛（Peter）執導的新片《奪冠》（原名中國女排）終在本月1日上映，日前片商發佈了一段幕後花絮，片中，曾合拍電影《賭俠II之上海灘賭聖》的「春天」吳君如和「如仙/如夢」鞏俐相隔30年再次合體，勾起不少人的集體回憶。因為未有工開，君如就盡情享受家庭樂，早前便陪寶貝女陳是知（Jilian）到寓所附近的淺水灣商場揀比堅尼。眨吓眼，14歲的Jilian已長得亭亭玉立，當日穿貼身Tee加短褲仔晒長腿的打扮，仲充滿少女味，唔知有男同學追求未呢？



吳君如於06年以40歲之齡為陳可辛誕下愛女陳是知，多年來，一家三口都經常被拍得結伴出街食飯、Shopping，感情深厚。今年2月初因為疫情關係，君如監製的電影《媽媽的神奇小子》後製被迫煞停，Peter執導的《奪冠》亦延至本月頭在港上映，當時趁冇嘢做一家人便拉大隊去旅行避「炎」，返港後，君如還表示一家人朝夕相對都冇衝突，反而仲團結咗；而抗疫期間，除了教囡囡打麻雀、玩啤牌、猜枚，母女倆更一齊做Gym，情同姊妹！



禁囡囡談戀愛



不過「女大女世界」，現年14歲的Jilian正值青春期，始終父母有別，再Close都未必會同媽咪分享「少女心事」，所以早前君如出席活動時笑稱：「而家啲少女乜都收埋，我同老公喺屋企只係做『道具』，要等佢自己肯講畀我哋知。」又不忘隔空「警告」囡囡，嚴禁Puppy love，更不准18歲前嚐禁果！雖然戀愛方面好保守，但對於囡囡私下的穿着，君如都未有太多規範，早前下午4時許，「廿四孝媽咪」君如就陪Jilian到淺水灣The Pulse商場買泳衣。



打造水上樂園



夏日炎炎，當日Jilian以一身低領Tee襯短褲、胳肋底夾手袋仔的「ABC Look」，大騷健康小麥色長腿，散發出陣陣少女味；反觀55歲君如儼如發冷一樣，穿上長Leggings再加風褸，小心防疫的她還戴上口罩、眼鏡和Tennis帽，真係睇見都焗熱！兩人先殺上2樓睇泳衣，其間兩母女被架上的吹氣水上用品吸引住，亦對花碌碌兒童水池特別感興趣，仲一齊頭貼頭揸實個盒研究，未知是否想在大宅中打造一個私人「水上樂園」呢？之後Jilian又攞起一卷藍色沙灘巾睇，不過逗留約10分鐘，二人便放下手上貨品再到樓下Island Wake繼續逛，Jilian在媽咪批准下揀了一套比堅尼。畀完錢，她們又上番去買吹氣泳池仔，最後君如就幫手拎住大堆戰利品，跟愛女一齊登上坐駕離開。



採訪：張詠森