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林雅詩行街被撞 10秒失鑽石手鏈

2020-10-06 列印
■林雅詩自爆被撞後，唔見咗條鑽石手鏈。
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　　林雅詩在社交平台上載了一張右手臂內側有瘀痕的照片，自爆在街上被人迎面一撞，10秒後就失去了鑽石手鏈！

　　林雅詩留言指：「今日作病，手痛、頸痛之下返公司時，可能食咗藥，short吓short（吓），突然被人迎面撞到，10秒後發現唔見咗條鑽石手鏈，已經立即返轉頭搵，也有好心人話我知，10秒返轉頭已經冇咗？被人撞到手同腳，有心定無意？社會環境真的令人心痛。」網民就關心留言，表示最緊要人冇事，當作是破財擋災；亦有人建議她請個保鏢。

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