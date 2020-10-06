  • 2020年10月6日 星期二
  • 27º
  • 75%
熱門： 特朗普長征火箭陳同佳國泰新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

Dada搶先為古仔「入伍」慶生

2020-10-06 列印
■Dada送上蛋糕，為老闆古仔預祝生日。
Previous Next

　　古天樂將於本月21日「入伍」，為搶先跟古仔慶祝50歲生辰的大日子，陳靜（Dada）昨日在社交網上載向古仔獻生日蛋糕的合照，並寫道：「Happy birthday to my boss，預祝你生日快樂，希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕」。雖然蛋糕有點像比薩斜塔般微微傾斜；不過Dada咁有心，送蛋糕時還附送甜笑加露纖腰，令向來cool爆的古仔也露笑容，明顯相當受落；不少網民也在網上留言預祝他生日快樂。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd