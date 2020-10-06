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林子博太太接受新治療 田蕊妮親身探望兼打氣

2020-10-06 列印
■田蕊妮往探望Shirley，為她打氣。
■林子博與太太互相扶持，對抗癌魔。
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　　林子博前晚在社交網Po了一張田蕊妮探望太太董燕君（Shirley）的合照；事緣Shirley今日開始要入院接受新治療。Shirley於一年半前發現患上罕見的疾病平滑肌肉瘤，一直努力接受治療的她因病情反覆，飽受煎熬。今日Shirley就要入院接受「免疫細胞治療」的新醫治方法，由於藥費昂貴，早前子博要發起眾籌幫忙，據知這個療程要於兩個星期內完成四針，明天開始第一針。

　　子博與Shirley結婚17年，育有15歲的長女林詠渝和11歲的細仔林卓楠；在Shirley與癌症搏鬥期間，子博和一對兒女都全力支持，相當有愛。

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