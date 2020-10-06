談到9月30日是繼母葉蒨文的59歲生日，Alex表示爸爸林子祥於本月12日生日，所以夾埋在家中一起慶祝。談到會否親自下廚？他說：「我問過爸爸想吃甚麼，他說想吃漢堡包，但他好高要求，我驚會整衰。」
林德信為父母慶生唔敢下廚
談到9月30日是繼母葉蒨文的59歲生日，Alex表示爸爸林子祥於本月12日生日，所以夾埋在家中一起慶祝。談到會否親自下廚？他說：「我問過爸爸想吃甚麼，他說想吃漢堡包，但他好高要求，我驚會整衰。」
泰妞群組 謊報疫情 大話師奶或被控
本港疫情有反彈趨勢，昨天確診數字回復雙位，連續第六天有本地源頭不明個案，相繼有泰籍女子染疫令人關注。衞生防護中心揭發一名居於尖沙咀豪麗大廈的泰籍女子染疫，與她同住的泰籍女友人亦初步確診，該女友人曾與前...
2020-10-06
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吉林三車連環撞釀18死一傷
吉林扶餘市發生三車連環相撞嚴重意外，導致十八人死亡及一人受傷。 意外在昨天清晨五時四十一分發生，現場是長春嶺鎮石橋村附近，一輛由西向東行駛的小型貨車，撞向前方同向行駛農用四輪拖拉機尾部後，失控衝出對面馬路，與另一輛小型貨車相撞，導致十八死、一人傷。警方接報到場，將傷者送院搶救。扶餘市立即啟動應急預案，公安、消防、衞健等部門展開處置救援，相關善後工作正在進行。
2020-10-05
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分別發現丙型肝炎病毒 英美三專家獲諾貝爾醫學獎
本年度的諾貝爾生理學或醫學獎於昨日揭曉！獎項被共同授予美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、出生英國的病毒學家霍頓（Michael Houghton）及美國病毒學家賴斯（Charles M.Rice），由於在發現丙型肝炎病毒方面三位都作出貢獻，將分享一千萬瑞典克朗獎金（即八百六十多萬港幣）。 據諾貝爾生理學或醫學委員會的發佈，丙型肝炎病毒被發現之前，大多數血源性肝炎病例都無法解釋。 美國國立衛生研究院的阿爾特，先有條不紊的研究方式說明了對這種「非甲非乙」慢性病毒性肝炎的「合理懷疑」。下一步就由凱龍製藥公司工作的霍頓，進行了分離病毒遺傳序列所需的工作，成功分離...
2020-10-06
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小學41名校網 雲門簡約大廳清雅自然
九龍塘筆架山豪宅林立，坐擁煞食的小學41名校網，居住環境旺中帶靜，引來一眾實力家長進駐。該區年輕豪宅雲門，樓齡僅約6年，向來屬用家主導，是次精選當中實用面積逾1570方呎的正南大戶放盤，4房雙套設計，...
2020-10-06
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市場不明朗因素減少 特朗普今出院 杜指勁升465點
染上新冠肺炎的美國總統特朗普，據報健康狀況好轉，市場不明朗因素減低，美股杜指早段升超過二百點。杜指開市後一度升超過300點，其後升幅略為收窄至227點，升至27909點，升幅約為0.8%。標普指數早段...
2020-10-06
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雙紅也捱打 亂世英超
今季英超真怪誕！周日兩仗令全球球迷震驚，曼聯在十人應戰下主場1:6慘負熱刺；衞冕之師利物浦則作客2:7慘遭阿士東維拉擊潰，兩軍歷史上首次於同日一起失六球或以上。經四輪賽事後，愛華頓和維拉居然全勝排頭兩位；拖肥糖射手卡維特利雲和熱刺前鋒孫興民則意外以六球並列射手榜榜首。 英超開鑼至今出現眾多令人摸不着頭腦的怪誕事，周日雙紅賽果亦令舉世震驚。曼聯在開賽兩分鐘由中場波基斯費南迪斯射入十二碼先開紀錄，就算之後有前鋒安東尼馬迪爾於上半場中段領紅牌，亦想不到他們會被敵鋒孫興民及哈利卡尼各入兩球，最終大敗1:6，追平隊史頂級聯賽主場最大比數敗仗。 連同首輪1:3負水晶宮，紅魔首度於英超頭...
2020-10-06
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秋蟹肥
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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被前度張致恆傷到入骨 32E莊韻澄拒絕得個樣男人埋身
莊韻澄（莊端兒、 Xenia）曾經同張致恆拍拖4年，其間最出名當然是男方不停被踢爆有小三出現，結果兩人最終分手收場，雖然事隔4年，呢段情傷仍然對 Xenia好大影響，她除了最近在ViuTV節目《吃掉前...
2020-10-06
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社論——婚禮人數鬆綁 皆大歡喜
經歷九個月疫情的洗禮，香港人吸取經驗，只要堅持戴口罩、做好個人衞生和保持社交距離，病毒就難以殺埋身，重要的社交活動亦可以局部復辦。昨天有三百八十對準新人公佈一項聯署行動，承諾舉辦婚禮期間做足防疫措施，要求港府放寬婚禮上限人數，當局應該考慮，協助準新人辦好重要的人生大事。 統計顯示今年二至八月共有一萬二千六百七十多對新人，比去年同期大跌四成四，主要原因，是爆疫之後，男女結婚意欲下降，即使想拉埋天窗，限聚令規定婚禮僅讓二十人參加，試問雙方親友到場之後，還能請多少賓客。限聚令用意雖好，但對新人來說，十分掃興，不少人只好擱置婚事。網上有事例，婚事一拖再拖，有男女分手收場，令人無奈。...
2020-10-06
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馬場浮世繪——馬會擬進一步放寬入場管制
近期幾個賽馬日，馬會在政府批准下放寬入場限制，除容許馬主、遴選會員、會員、優越卡顧客最多帶同三人入場，亦讓預先訂座餐飲設施的公眾人最多四人入場，結果每次賽事連雙邊投注計都有逾三千人現場觀戰，反應理想並控制得宜。隨近來疫情逐漸受控，據悉馬會擬與政府進一步研究讓更多馬迷入場之餘，並擬於賽日重開幾個面積較大可實施社交距離的場外投注站，相信日內會有結果並將公布。 馬場浮世繪
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