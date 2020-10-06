林德信為父母慶生唔敢下廚

林德信（Alex）、張艾嘉、陳果及導演楊凡昨出席《楊凡給香港的情書》展覽。Alex有份為楊凡執導的動畫電影《繼園臺七號》配音，他自言聲演很大壓力，「因為兩位女主角趙薇同張艾嘉本身都講國語，我最BB班。」



談到9月30日是繼母葉蒨文的59歲生日，Alex表示爸爸林子祥於本月12日生日，所以夾埋在家中一起慶祝。談到會否親自下廚？他說：「我問過爸爸想吃甚麼，他說想吃漢堡包，但他好高要求，我驚會整衰。」



