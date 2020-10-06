﻿被前度張致恆傷到入骨 32E莊韻澄拒絕得個樣男人埋身

莊韻澄（莊端兒、 Xenia）曾經同張致恆拍拖4年，其間最出名當然是男方不停被踢爆有小三出現，結果兩人最終分手收場，雖然事隔4年，呢段情傷仍然對 Xenia好大影響，她除了最近在ViuTV節目《吃掉前男友》提到渣男前度時爆喊外，Xenia接受《頭條日報》訪問時，提及渣男前度亦句句有骨，她講明「應付過咁厲害」前度後，令她更審慎揀對象，所以一直單身，她o依家搵對象唔會再搵冇責任感、唔成熟、得個樣嘅對象，快將38歲的她更以結婚為大前提，更唔排除隨時閃婚。



莊韻澄在昨晚首集《吃掉前男友》時，再度剖白與前度張致恆分手感受，從未試過有男友咁多外遇，當男方第二次出軌事件，她更是透過記者得知，更踢爆前度極度渣男行為，「嗰陣我同佢講呢個係我最後一樣可以幫你嘅嘢，你想我點回應記者？」豈料，男方竟開心話：「咁你話我哋分咗手喇！咁咪唔算偷食囉！」



這段情後Xenia一直單身，她坦承因被渣男情傷太重，「傷得都的確重嘅，以前嘅拍拖唔會係面對全香港，唔會登報紙，唔會咁大壓力，唔會要解釋，嗰陣時我選擇唔講任何嘢，o依家我應付過咁厲害嘅男朋友之後，我真係對揀男人嘅眼光係好咗嘅，雪亮咗嘅。」現在Xenia深信時間認清一個人，亦不會再啞忍渣男，「嗰時公開咗先知係咁大件事嘅，因為有拗撬有第三者，但啱啱先公開，會好似俾人玩咁，自己會有個唔忿氣喺入面，於是咪忍囉！會嘗試同佢克服或者解決，嗰陣時我都好唔果斷，為仔死為仔亡，都係付出型嚟。」



唔排除閃婚



有過這個深刻教訓後，Xenia坦承揀對象會更審慎，不會隨便開始一段關係，「我以前個男朋友做啲嘢好細心，好識得o氹女仔，當然追你嘅時候係會就住你喜好去做，你都開心嘅，因為你有好感嘛！但係就唔會識得分析佢係咪同時對好多女仔做啲咁嘢啦！o依家都會多咗啲嘢去諗。以前會覺得人哋對你好好呀！好細心，呢個條件好好不如就同佢開始試吓啦！自從同先前男朋友後，覺得開始一段關係好容易say個yes，或者一啲行動就得，但係你要結束一段關係係好痛苦，我同前男友唔係第一次分開，有少少離離合合，嘈過吓交，又會一齊又o氹番，經歷咗一段幾折磨嘅時間，所以o依家忍得好多，唔會話佢對你真係好細心，喺指定嘅時間搵你，幫你開晒車門，或者幫你做好多嘢，總之就隨傳隨到，唔會話因為呢一樣嘢。」



Xenia坦承以前是外貌協會會長，揀男友最緊要靚仔，但經歷過前度這個人辦後，揀男友的條件都改變埋，「外表冇話一定要超靚仔，靚仔梗係好啦！都唔會蝕咁多嘛！外表乾淨企理，你會見到鞋、衫，冇味呀，我都幾注意味道，味道我着緊！o依家真係注重溝通囉！外表已經冇咁緊要，你話大年紀定細年紀？我梗係想大過我啦！但大過我嘅選擇唔多。另外，最緊要有責任感（之前嗰個全港人都知佢冇責任感！）佢得到佢應有嘅懲罰，佢o依家要好有責任感，佢要養家，要養三個人，佢再唔節制落去生第三個就大鑊啦！o依家揀男人要好有責任感，知道自己做乜先，好清晰有自己目標。」她又自言不急於搵對象，「但如果遇到啱會把握機會開始，到時真係閃婚都唔出奇。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆