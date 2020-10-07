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朴寶劍新劇「串星」名單勁 朴敘俊上台做頒獎嘉賓

2020-10-07 列印
■朴寶劍的新劇請來不少好友客串。
■朴敘俊為《青春紀錄》客串。
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　　韓國男神朴寶劍入伍前拍攝的劇集《青春紀錄》正在Netflix熱播，前晚播出的第九集，就請來另一位男神朴敘俊客串，這是繼之前的徐玄振再一粒巨星上場；據悉，除了朴敘俊之外，之後還會有李聖經與惠利客串登場，「串星」粒粒勁。

　　前晚，劇情講述朴寶劍飾演的史彗峻不理經紀人反對，堅持演出古裝劇《王者歸來》，最後更在頒獎禮上獲男子最優秀演技獎，朴敘俊就以嘉賓身份上台頒獎給寶劍。朴寶劍今年初曾在朴敘俊主演的《梨泰院Class》最後一集中驚喜地短暫現身，當時不少粉絲因為兩大男神沒有同框而覺得可惜，如今在《青春紀錄》的合作可說是一圓粉絲們的心願。

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