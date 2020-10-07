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容祖兒隔空清唱 為抗癌李明蔚打氣

2020-10-07 列印
■李明蔚一向視祖兒為偶像。資料圖片
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　　容祖兒獲選為「十大傑出青年2020」，她表示將會繼續回饋社會，更會積極推動她於五年前成立的「容祖兒慈善基金」，祖兒早年曾在慈善基金中撥六位數字，捐助抗癌歌手李明蔚的治療費用。

　　李明蔚早年患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，抗癌多年的她因療效有限而一度終止治療，早前在網上籌款，望透過免疫療法為病情帶來一線曙光。

　　據《東周刊》報道，祖兒得知她病情轉差，為此擔心不已，遠在北京的她主動拍攝了一段短片，以素顏上陣清唱一段《明日恩典》，鼓勵明蔚面對病魔，她叮囑道：「你唔好放棄，有咩需要幫忙，記住話畀我聽，祝福你！」





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