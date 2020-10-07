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江𤒹生唔擔心MIRROR粉絲內訌

2020-10-07 列印
■Anson Kong出活動時，有數十粉絲撐場。
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　　早前有指MIRROR的Anson Lo歌迷不滿電台DJ只播另一成員Anson Kong（江𤒹生）的新歌，所以送小禮物給DJ，而DJ梁文禮就此事在社交網出Po，指DJ如為了收到的禮物而去播歌已屬「賄賂行為」。昨日Anson Kong出席活動，現場有數十粉絲撐場；談及此事時他認為DJ播歌會按個人口味及主題，而粉絲送小禮物的出發點是錫他們。

　　至於會否擔心粉絲之間出現內訌？Anson說不擔心，公司也有與粉絲講過，希望大家和平相處，而他們兄弟之間亦有共識，不想影響關係，他與Anson Lo睇完也得啖笑。

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