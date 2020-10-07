近千粉絲排隊入場 ﻿小鬼追思演唱會﻿﻿楊丞琳憶述初戀情﻿

台灣藝人「小鬼」黃鴻升上月在寓所猝逝，所屬唱片公司滾石於昨晚在台北華山Legacy為小鬼舉行《地球上最浪漫的演唱會》追思音樂會。小鬼生前眾多圈中好友上台，分享跟小鬼之間點滴回憶。小鬼初戀楊丞琳、女友峮峮等都穿上小鬼生前設計外星人T恤為他作最後告別。



追思會雖然於昨晚7時才開始，但下午已有近千粉絲排隊等入場，不少人更於前晚已在場外開始排隊，並自製號碼牌。昨午3時有工作人員出來派籌，令原本排隊秩序良好的粉絲怒呼「不公」，一度引發騷動。幸好短短數分後，粉絲已回復平靜，遵守大會規定依照滾石派籌方法領取號碼牌進場。



追思演唱會開始前，小鬼的初戀楊丞琳、女友峮峮、胞妹婷婷跟丈夫也穿上他生前設計的外星人T恤進場。直播於晚上7時左右正式開始，以小鬼的歌《地球上最浪漫的一首歌》配上他的成長過程，勾起大家對他的懷念，首半小時已有逾17.5萬人看直播。小鬼主持綜藝節目的拍檔吳宗憲和KID先上台作開場白，憲哥表示有打賭全晚誰最先在台上哭。之後由情如兄妹的鬼鬼（吳映潔）打頭陣，她扮成小鬼上台跳舞。小鬼親民技術學院的學弟蕭敬騰上台時表示：「今天唱歌給學長聽。」



小鬼的同學會四位成員齊齊上台，許瑋甯表示：「少了他好像拼圖缺少了一塊，永遠不完整……」說到最後嗚咽起來。之後初戀女友楊丞琳獨留在台上，談到自己和小鬼讀高中時曾有一段純純的戀情，自己不適合多講，因很多人不知當愛情昇華成友情是多麼難得，她感謝每個愛小鬼的人，現在只能想念他。楊丞琳謂兩年前的同一天（10月6日）小鬼在高雄擔任她演唱會嘉賓，今天她要還人情，只是沒想到會要用這個方式來還，讓人心酸！



