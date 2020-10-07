﻿大方再談羅仲謙鄧麗欣 36歲傅穎放下執着︰希望大家都好

在ViuTV新劇《熟女強人》中，傅穎會介入吳千語同柏天男的感情大搞三角戀，除咗會同男方親嘴，更會主動錫千語，角色感情既複雜又混亂，但好有挑戰性。自從同年紀少她3年的蒙古男友分手後，Theresa Dry足3年，但堅拒接受同性戀：「我比較需要倚靠廣闊胸膛，同女仔感覺好唔同。我唔抗拒拍拖，命運安排，遇到就會遇到。」
冇俾虐打舊戀情嚇窒
回顧Theresa情路，當年她曾大爆被舊愛羅仲謙虐打，兩人為愛反目，不過，Theresa強調冇俾以前嘅事嚇親：「其實以前嘅經歷令到自己成長，對待一段新戀情時更加知道點樣去維繫及同對方相處。細個拍拖唔係好了解一個人就同咗佢一齊，o依家認識朋友，會擺多啲時間去觀察、相處同了解，大家性格都唔一樣，需要包容。」
有留意舊愛結婚生女
問傅穎可有留意羅仲謙同楊怡結婚生女新聞？她說：「其實香港真係唔大嘅，睇到新聞但冇乜特別感覺，本身都有咁多嘢要做，點會係咁留意人哋做緊乜嘢呢？擺返個專注力喺自己要做嘅事情上面，我希望大家都好，唔會想邊個唔好，講真每個人生活都唔容易，點解諗人哋唔好呢？最緊要自己都要過得好囉。」講到過去經歷，Theresa表示唔重要，唔會成日諗住同提住，「其實人生，每個人都有前任㗎啦！我成日覺得向前看啦，以前嘅嘢真係唔需要回望。」
主動去攬鄧麗欣破冰
Theresa主動同傳足12年不和的鄧麗欣「世紀破冰」：「去年鄭秀文演唱會後台我哋碰面，我主動上前攬佢同佢打招呼，因為好耐冇見，就係咁樣我哋就交換聯絡，亦有聯繫返，仲話之後睇吓有咩合作，但合作要睇機緣囉！不過，諗返轉頭可能我太熱情，佢見我反應咁大都呆一呆。」Cookies解散後，她曾發表過千字文，公開當年被隊友排斥慘況，對此，她竟失憶說：「算啦，都過咗去。唯一係以前好少事都會好執着，會發表長文抒發，所以嗰段時間有好多著作出嚟，o依家叫我寫反而覺得好難。」問到近年生活?Theresa說:「其實我好幸福，就算一個人喺北京，有瓦遮頭，唔使喺出面日曬雨淋，有張咁舒服嘅牀可以瞓，身體又健全，其實有乜嘢會唔開心呢？個人諗得簡單啲，就會開心啲，同人嘈交好浪費時間同精神。」
採訪：方騫平 攝影：李維隆
髮型：Zap [email protected] 場地：THE STADIUM