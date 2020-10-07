﻿大方再談羅仲謙鄧麗欣 36歲傅穎放下執着︰希望大家都好

剛過去的周日是農曆八月十八，是浙江杭州錢塘江大潮的日子，每年吸引十多萬人到海寧鹽倉江邊觀潮，今年有近十六萬八千人前來一睹此奇觀。不過，在大潮到來前兩小時，警員突然將一名中年男子控制，原來該男子是名網上通緝犯。 涉案五十歲項姓男子來自江西省，靠在地盤做散工維生。今年八月涉在上海市松江區盜竊而一直被通緝。他周日剛抵達鹽倉觀潮點時引起警方注意，警方隨即展開拘捕行動。現場片段顯示，項男被捕時一臉無辜，聲稱「我來看潮的，為甚麼抓我？你們認錯人了吧？」當警員說出其名字，項男才露出驚訝表情。項男事後被帶回警局問話，他供稱向來知道海寧潮很壯觀，因此特意慕名前來觀賞，「沒想到潮還沒見着，人卻...

2020-10-07