﻿詩詩圓圓哀傷送別父親 甄子丹：外父是一個戰士

汪詩詩和汪圓圓父親、甄子丹外父汪國強上月中不敵癌魔病逝，終年68歲，昨日於中環花園道聖約翰座堂舉行基督教喪禮，下午一時瞻仰遺容，二時舉行安息禮隨即出殯，遺體安葬於薄扶林華人基督教墳場。



汪詩詩最早到達教堂，其後妹妹圓圓與丈夫蔡加讚到場，為父親的喪禮打點。大約12時，遺孀汪太徐莉君與外孫女甄濟如、詩詩丈夫甄子丹與兒子甄濟嘉等陸續到場。



汪父遺照身穿西裝煲呔，面露慈祥笑容，教堂設有投影機播放汪父生前照片片段。現場派發安息禮小冊子給到場親友。靈車大約12時半抵達，工作人員將象牙色靈柩移往教堂，汪家上下、甄子丹與蔡加讚步出教堂迎接，眾人神情哀傷。



詩詩、圓圓、甄子丹與蔡加讚於瞻仰遺容後，一同步出教堂接受訪問，四人手拖手讓傳媒拍照，兩姊妹強忍淚水，傷心得難以開口說話。甄子丹表示：「在這麼沉痛的時刻，心情很難一時間回復過來，外父戰鬥了兩年，是一個戰士，很不幸這個病帶走了他，這天我們盡量去追思他帶給我們的歡樂。」詩詩表示很掛念爸爸，與爸爸太多難忘事。問到會否在這段時間多陪伴媽媽？傷心的詩詩點頭示意。



汪家的親家玩具大王蔡志明與太太蔡李惠莉、蔡加敏、蔡加怡、琦琦、朱李月華夫婦等到場致哀。儀式大約三時完結，汪父靈柩推出教堂移上靈車，詩詩的細仔甄濟嘉捧着遺照步出，汪家上下在教堂門外送客，圓圓和詩詩女兒甄濟如哭成淚人。琦琦離開教堂時一臉哀傷，吳君如與丈夫陳可辛向汪家慰問及擁抱。眾親友離開後，詩詩和圓圓攙扶母親看場外的花圈。