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王敏奕慣同老公分隔兩地

2020-10-08 列印
■王敏奕與袁富華出席首映禮。
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　　王敏奕前晚出席《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》首映禮，她透露老公曾國祥將會到內地拍攝廣告，預計最少要逗留個多月，自己亦接拍了無線新劇，所以兩人會有幾個月未能見面，不過已經習慣。

　　王敏奕指新劇會跟袁偉豪、黃智雯等合作，劇中有動作戲，今次角色很大挑戰，當中有追逐、開槍等情節，稍後要上堂學習槍械。談到老公可有畀意見？她說：「他叫我小心去做，因為角色幾大挑戰，自己都有少少緊張。」

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