﻿暫無病徵 嚴守隔離指引 日本女星廣瀨鈴 驚爆染新冠肺炎

22歲日本青春女星廣瀨鈴前晚確診新冠肺炎，正在拍攝新片《生命停車場》的她，為配合劇組接受集體檢測，結果呈陽性反應，據指她目前沒有任何病徵，目前正遵守指引，留家隔離休養。



日本女星廣瀨鈴前晚驚爆染疫，其事務所FOSTER於官網表示︰「廣瀨鈴是在參與拍攝工作時接受集體篩檢後，確定患上新冠肺炎，她現時身體並沒有出現異常和病徵。對於相關工作人員、共事的演員，以及支持廣瀨鈴的廣大粉絲造成莫大影響，令眾人擔心，為此感到抱歉。」事務所又稱廣瀨玲會依足衞生部門指引接受隔離，目前在家休養。



廣瀨鈴的25歲親姐廣瀨Alice都是藝人，網友擔心其姊有否中招。之前廣瀨Alice的緋聞男友、有「籃球王子」之稱的28歲職業籃球員田中大貴8月時確診新冠肺炎，Alice未有中招，因此有傳她已與田中大貴分手。



14歲出道任模特兒



廣瀨鈴是日本著名女演員，14歲時參加女性潮流雜誌《Seventeen》舉辦的模特兒甄選會脫穎而出，其後與姊姊齊齊成為此雜誌的專屬模特兒。2013年她首度出演日劇《幽靈女友》，其後憑電影《海街女孩日記》一炮而紅，在《怒》、《第三度殺人》的演出亦備受讚賞。廣瀨鈴在最近岩井俊二執導電影《最後的情書》中，她一人分飾兩角演遠野鮎美和遠野未咲。她於2016年及2018年分別憑《海街女孩日記》及《第三度殺人》贏得日本奧斯卡最佳新人及最佳女配角獎。廣瀨鈴與吉澤亮、佐藤健和妻夫木聰合演的新片《老豆死開一陣先》將於本月22日在香港上映。



三浦遺作笑臉作結



另外，日本男星三浦春馬7月時自殺身亡，終年30歲，其主演的遺作劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》前晚播出最後一集第四集，雖然三浦只出現了幾秒鐘，但最後一個鏡頭是他的笑臉，為fans帶來點安慰，劇組特別在此幕加插「春馬，永遠愛你。台前幕後敬上」的字句，大結局收視有10.9%。