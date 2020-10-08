﻿完成小鬼追思音樂會 楊丞琳：相信他有參與

台灣歌手黃鴻升（小鬼）追思會《地球上最浪漫的演唱會》前晚圓滿落幕！但初戀楊丞琳卻徹夜難眠，清晨仍在社交網發長文，對小鬼無限思念。她留言：「這場演唱會，真的很好看，只是主角在不在，我始終不知道？不過好像也只能相信他有參與，對吧？！」她也提到感覺追思會結束後，小鬼就真的走了，所以每個人都哭得好傷心，坦言自己在大庭廣眾不易哭也完全釋放。至於小鬼女友峮峮則在社交網上載約小鬼胞妹在會後去唱K，她打勾勾象徵承諾小鬼會勇敢堅強。



前晚演唱會，小鬼好友柯有倫帶可樂上台向他致敬，壓軸唱小鬼遺作《扛得住》，吳宗憲和KID激動走上台和柯有倫、竇智孔哭作一團。憲哥前晚想在台上爆小鬼和楊丞琳當年分手「真相」，昨日他錄《綜藝玩很大》與眾主持在社交網直播，改口稱當時只是講笑。