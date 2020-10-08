﻿新歌MV衝破百萬點擊率 姜濤開Live唱歌「找數」

身在台灣拍劇的MIRROR成員姜濤，新歌《孤獨病》MV推出一個月便衝破100萬點擊率，他為了答謝Fans，前晚在社交網突擊開Live唱歌「找數」，他在經理人阿海以結他伴奏下，唱出盧廣仲的《刻在我心底的名字》及小鬼的《不屑》。片中見姜濤剪了一個「齊蔭冬菇頭」，相信是配合新劇的學生造型，但也令他恍如回到18歲的「姜B Look」。



此外，姜濤同時上載了自己第一次成功抱起貓貓的短片，起初緊張得變成「叮噹手」的他，在友人協助下，戰戰兢兢從貓貓主人手上接過黃色肥貓，同時又緊張得大叫：「哎呦！天呀！」最終姜濤因為見肥貓似乎想掙扎逃離現場，因此選擇「放生」肥貓，場面趣怪！