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疑被廣瀨鈴傳染 ﻿中川大志﻿﻿確診新冠﻿

2020-10-09 列印
■中川確診後暫已退燒。
■中川和廣瀨鈴被指秘密撻着。
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　　現年22歲的廣瀨鈴日前宣佈確診新冠肺炎後，昨日就輪到與她合演《夏空》鬧出緋聞的同齡男星中川大志宣佈同告確診！

　　中川大志和廣瀨鈴去年在《夏空》飾演夫妻，即有傳兩人秘密撻着，這次同病相憐就疑似是廣瀨鈴傳染中川！

　　中川昨日透過事務所宣佈染疫的消息，他目前正在隔離，日前因出現發燒症狀到東京一所醫院接受檢測，翌日確診。中川目前已退燒，身體狀況無大礙。

　　另外，50歲演技派男星阿部貞夫昨日亦告中招，他近期與長澤正美合作舞台劇，女方將於今日接受檢測，據指長澤健康並無異樣，該舞台劇將於本月24日在東京開鑼，但昨日起已暫停綵排。

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