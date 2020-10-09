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《侏羅紀3》又爆疫再停工

2020-10-09 列印
■基斯主演的《侏羅紀3》即時停工。 資料圖片
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　　「星爵」基斯柏特主演的新片《侏羅紀世界︰統治霸權》，劇組於英國片場拍攝中，預計3周內煞科，但前日宣佈延期1年上映，昨日劇組被指有多人感染新冠肺炎，導演Colin Trevorrow宣保為安全起見，要停工兩周！該片在今年3月亦曾因疫情停工。

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