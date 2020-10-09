「隱世廚神」中秋煮十道菜 ﻿黎耀祥﻿﻿教你做節煮海鮮﻿

「視帝」黎耀祥原來係「隱世廚神」，每年嘅開年飯都由他主理，喺剛過去嘅中秋節，受限聚令影響只好留家同家人飯聚，黎耀祥由買餸到落廚，一腳踢煮十人飯，人人激讚好味道。祥仔分享大時大節買餸心得：「只要動動腦筋，就算係煮海鮮都可以提前一日買定食材，咁就唔使同人迫，又可以買平啲。」採訪：方騫平 攝影：譚壹致



場地：培仔海鮮@奶路臣街、阿一海景飯店







喺中秋節前一日，黎耀祥同太太Julia帶埋《頭條日報》記者直擊他選購海鮮情況，兩公婆相當有默契，黎太負責睇車，由「老細」黎耀祥自備冰袋出擊，由於祥仔係熟客，老闆好識做咁按他需要執啲正嘢，好似鮑魚、大花蟹、花螺、皇帝斑及墨魚膠等，仲自動自覺打折，祥仔逗留唔使十分鐘就閃得。



祥仔好權威咁發表下廚心得：「正日買餸，尤其海鮮一定貴好多，有啲嘢可以整定先，新鮮魚、蝦急凍一日冇問題，雪暈花蟹後，預早蒸好做凍蟹；花螺就用辣酒煮，做定仲入味。」正日當日早上11點，祥仔開始動手，仲加碼煲埋蓮子茨實淮山花膠竹絲雞靚湯、蒸雞、韓式炆牛仔骨、冬菇花膠煲、清酒牛油炒鮑魚等共十道菜。問祥仔可有興趣做烹飪節目？祥仔拒絕：「又唔得！我呢啲只係煮家常便飯，唔通炒碟菜都教人咩！之前請過鄭嘉穎夫婦嚟食飯，嘉穎鍾意食香口嘢，我整咗阿媽教落嘅葱蝦煎蛋角、蒸條魚，佢就食咗三碗飯，我諗只係啲餸好餸飯啫。」



對於在《雙祥見》節目中爆過多年前拍一套古裝劇時，有女藝人經常遲到，又冇悔意，搞到累街坊，事後有人推測嫌疑人物係周勵淇、廖碧兒、郭羨妮及張可頤，對此，祥仔笑說：「全部都唔係，佢哋好到不得了，而且我冇同張可頤拍過古裝劇。」



