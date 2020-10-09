望集齊香港金像影帝 ﻿張達明﻿﻿恨同發哥合作﻿

張達明早前憑電影《麥路人》，首次奪得金像獎「最佳男配角」，他坦言是個很大鼓勵，令他有信心多挑戰感性角色，更激起他向「最佳編劇」和「最佳男主角」獎項努力，他又笑指雖然經常跟發哥跑山，但更恨合作，因想集齊跟金像影帝合作的夢想。而達明在飲食和運動雙管齊下，只差8磅就回復患鼻咽癌前體重，他笑言要追近老友黃子華外形，不過疫情下會更加小心身體。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：富薈旺角酒店



對於首度奪得男配角獎，達明直言事前完全估不到，「好開心，我都有一個咁嘅能力，做到一啲咁樣嘅角色。今次金像獎係好大鼓勵同埋推展，今次攞係男配角嘛！令我更加想爭取下一個金像獎係曾經全職嘅工作—編劇，我第一套嘅電影編劇，梁朝偉係主角嚟，就係《哥哥的情人》，咁我可唔可以爭取下一個金像獎係最佳編劇呢？或者我以前做開嘅最佳男主角呢？呢個係一個鼓勵，令我再向前挑戰，爭取呢兩個獎。」



除了獎項上，達明更望集齊跟金像影帝合作，多年來原來只差一個，「發哥囉！金像獎影帝我一定合作過晒，係爭發哥未咋！我要集郵集埋發哥，睇吓集唔集到啦！金像獎第一屆影帝許冠文合作咗，到最近一屆太保，我同佢又啱啱合作埋，第一屆到新一屆都合作咗，係發哥未啫！呢個集郵對我好重要，我只係斟杯茶畀佢飲，咁樣一場都得啦！（你成日同佢跑山，有冇當面問佢？）講笑咁講，佢咪話食嘢唔好講嘢囉！」



這天見達明，無論身型和氣色都更好，他坦承經過在飲食和運動方面的長期努力，現在已成功增了15磅，「我o依家仲有少少肚腩，最好將肚腩啲肉上番塊面度，我差8磅就回復正常，但係我隻手係瘦，8磅肉去番塊面同埋手就OK。（上鏡再靚仔啲！）係會年輕返啲。最近網上見到（黃）子華啱啱生日，染返啲黑頭髮好靚仔，我要追番上去㗎嘛！（要挑戰子華？）唔係淨係挑戰佢，好多靚仔喺度，咁我梗係要追番近啦！」



