﻿笑談同居擠逼趣事 洪永城恨住獨立屋 預女友夾錢買樓

洪永城（Tony）昨日出席公開活動時，暢談生活趣事和買樓話題，Tony亦自爆曾被女友梁諾妍問他的物業何時會加上她的名字，但他只是支吾以對！梁諾妍昨日在另一場合笑言，希望Tony可以做到「五星級男友」！



洪永城（Tony）昨日獲大會安排乘跑車登場，他坦言有目標買一幢兩層高獨立屋，因女友梁諾妍出街會拿四、五袋物品回家，他試過在家中要跨過禮物堆才能拿到T恤，同時家中有50份禮物沒時間處理，加上多養一隻大狗CoCo，故盼能有適當空間。



怕食言「好大鑊」



Tony間中會與女友睇樓，雖然買不到，但可給自己動力達到目標。問到會否買大屋才結婚？他稱買大屋是目標，結婚也可以計劃，但不知會否聯名買樓，他強調和女友各有工作、財政獨立，將來有需要會一起儲錢買樓。



Tony在觀塘已有物業，他自爆女友曾問他的物業幾時寫她的名，但他只是支吾以對，他解釋是怕答應後做不到「好大鑊」。笑指Tony是「高手」，他卻笑指女友才是高手，又否認被女友「食住」，只是覺得要寵愛她。



沈卓盈隨緣生BB



梁諾妍昨日則與沈卓盈等以主持身份拍攝節目《五星級絲打II》，熱愛運動的梁諾妍表示，會帶拍檔到戶外吸收陽光氣息！問到男友洪永城有沒有好去處推介？她笑稱男友有叫她玩得開心點。至於洪永城是不是五星級男友？梁諾妍笑道：「我是五星級女友，希望他也可去到五星級！」



沈卓盈則表示，因疫情關係未能外遊，該節目會介紹五星級酒店，「疫情下常留在家，在家煮三餐，廚藝進步很多，而且成功克服困難，斬雞！」問到何時生BB？沈卓盈說有計劃，但會隨緣。