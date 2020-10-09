﻿手機失而復得 王菲除罩道謝

菲臘比古天奴今季重返巴塞隆拿出任最擅長的進攻中場，在三輪西甲貢獻一射兩傳，巴西國家隊教練迪堤見狀，即表示在周五世界盃南美洲區外圍賽首輪主場對玻利維亞時變陣踢「四二三一」，讓此子繼續擔任攻中。有古天奴與好友尼馬拍住上，巴西勢必大勝取開門紅，一於捧讓球主客和讓三球「主勝」。 （香港時間周六早上8:30開賽） 菲臘比古天奴今屆回歸巴塞，即在三輪西甲取得一入球、兩助攻，領軍錄得兩勝一和。這名廿八歲巴西中場回勇，全因巴塞新帥朗奴高文改踢「四二三一」陣式，讓他出任最擅長的進攻中場，此子矢言：「我的出色表現其實取決於很多因素，位置是其一。同時我很努力工作，很渴望在巴塞取得成功。」...

2020-10-09