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﻿手機失而復得 王菲除罩道謝

2020-10-09 列印
■王菲拉下口罩向工作人員道謝。
■王菲欣然和粉絲合照留念。
■王菲被拍得在場內High爆跳起。
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　　王菲早前在網上騷與馬雲唱K後，眾多Fans希望她復出開騷。向來我行我素的王菲，看來就甚享受逍遙自在的貼地生活，她在前晚就在《北京草莓音樂節》被網友「野生捕獲」！

　　有Fans在網上分享與王菲貼頭合照外，另有網友就發現王菲當晚邊聽歌邊在草地上High爆跳起，期間發現遺失手機，幸好有人路不拾遺，王菲到失物認領處領回時，喜出望外的她，更被拍下拉下口罩向工作人員揮手致謝的短片！網民紛留言讚現年51歲的王菲恍如少女蹦蹦跳跳，可說是童心未泯呢！
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