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﻿Sammi安仔哀悼愛犬Lucky

2020-10-09 列印
■Sammi和安仔也甚痛愛Lucky。
■安仔分享與Lucky散步的舊照。
■Sammi貼出Lucky的遺照。
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　　鄭秀文（Sammi）和許志安的愛犬Lucky已逾15歲，Sammi前晚深夜在社交網透露，Lucky早前已於家中安詳去世並已火化，她寫下長文，細訴和Lucky最後相處的日子。

　　Sammi坦言有說不出的傷感失落，雖然有心理準備，但不減永別的痛。Lucky去世當晚，她和安仔陪牠走最後一程，兩夫妻都哭了。安仔則上載昔日與Lucky散步的背影合照，向留言道「Lucky，我愛你，多謝你」。
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