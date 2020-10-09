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﻿王菀之演哮喘病人：很崩潰！

2020-10-09 列印
■菀之在微電影中獲很多粉絲鼓勵。
■菀之的角色患有嚴重哮喘。
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　　今年是王菀之（Ivana）創作名曲《我真的受傷了》的20周年，她最近獲英國阿斯利康藥廠邀請，為微電影《為夢想深呼吸》重新編排及演繹該曲，Ivana更擔任微電影女主角，演遇上重重難關都不放棄唱歌的歌手！

　　Ivana在微電影中的角色為圓歌手夢力敵病魔，她說：「我也是歌手，看到劇本很為女主角着急。我嘗試代入她的角色，想像自己可能因嚴重哮喘而不能再唱歌，真的會很難過、很崩潰！」
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