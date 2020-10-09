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﻿BTS兵役勢難獲豁免

2020-10-09 列印
■朴寶劍出席畢業儀式。
■全球人氣鼎盛的BTS，成員將要先後入伍服役。
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　　人氣韓團BTS（防彈少年團）眾成員服義務兵役能否獲特別安排，近日再成為當地熱話。BTS多位成員面臨入伍年限，有粉絲向總統府青瓦台請願，盼能豁免或延遲BTS成員入伍服役期限。

　　當地文化體育部長日前表示，應積極考慮讓優秀大眾文化藝術家獲特別兵役安排，然而國防部長隨即指有關特例先要有社會共識，國防部目前未有此考慮，但可考慮因應BTS活動推遲服役時間。另外，正在服役的朴寶劍昨日完成海軍基礎訓練，並出席畢業儀式。
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