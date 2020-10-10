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亞視否認財困　如期選亞姐

2020-10-10 列印
■蔡小蝶（左）和高文君齊接受傳媒訪問。
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　　亞視主辦的《2020亞洲小姐競選》因疫情影響延至下月舉行，近日爆出5位佳麗退選，14位繼續參賽佳麗昨出席發佈會。亞視高層陳偉傑指5人以健康及工作等理由退出，強調賽事鐵定於11月1日舉行，他亦否認亞視陷財困，笑謂財赤就不會用1500萬元裝修翻新。

　　而8號高文君和10號蔡小蝶認為，參賽者減少，令她們的勝出機會更高。蔡小蝶坦言，因訓練活動時間安排不太理想曾想過退選，後來反映後大會作出改善，她決定繼續參賽。

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