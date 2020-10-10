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林子博挑戰三個月減20磅

2020-10-10 列印
■減肥中的林子博呻被子女潑冷水！
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　　林子博參與香港開電視真人騷《大叔要變身》將播出，當時體重近170磅的他要在三個月內搣甩20磅肥肉極艱苦，從不戒口的他要戒零食、戒甜及戒澱粉質，令他叫苦連天，笑言感覺似「戒毒」！

　　林子博參與這真人騷，是患罕見癌症的太太董燕君促成，「太太患病停工，加上自己失業，生活上有壓力，於是太太找了一位導演朋友傾合作。」太太在病榻中亦有出鏡為他打氣，子女卻不斷潑冷水，認定他未能戒口呢！

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