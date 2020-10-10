  • 2020年10月10日 星期六
  • 29º
  • 55%
熱門： 帝苑酒店酒吧staycation香港快運森度遊

日報新聞 > 娛樂

堺雅人「一屋兩妻」傾湊仔經

2020-10-10 列印
■堺雅人的太太菅野美穗演技同樣精湛。
■上戶彩在劇中安慰堺雅人。
Previous Next

　　日劇《半澤直樹2》上月大結局收視高達32.7%，擔演主角的堺雅人給予扮演其妻的上戶彩獲網民激讚。日本雜誌《女性SEVEN》昨日報道，堺雅人為感謝上戶彩，邀她到其家作客，並安排與他的老婆菅野美穗在家中碰頭。

　　據堺雅人附近的鄰居笑稱，看到堺雅人與上戶彩一起出現大感驚訝；原來上戶彩是菅野的Fans，更與菅野分享湊仔心得呢！

圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd