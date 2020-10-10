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﻿娛圈B Cup「串星」有樣有學歷 邱芷微 李敏嘉硬攻娛樂圈

2020-10-10 列印
姓名：李敏嘉 （Annabelle） 年齡：27歲 三圍：32B、24、32 身高：165cm 體重：100磅 腿長：38吋
姓名：邱芷微 （Chelffy） 年齡：33歲 三圍：32B、25、35 身高：165cm 體重：108磅 腿長：39吋
做「私影妹」 ■李敏嘉好enjoy演藝，為爭取入行喺17歲時做過「私影妹」及model工作。
有前有後 ■珠寶設計畢業嘅李敏嘉除咗有自己設計品牌外，仲打算做埋泳衣設計，呢款有前有後嘅泳衣就係由拍檔設計。
發哥好Nice ■20歲的李敏嘉第一次拍戲就可以同Nice爆嘅發哥拍《賭城風雲》，發哥仲主動同她影合照，超開心。
吸收陽光 ■邱芷微患上類風濕關節炎比較困擾，醫生叮囑她要曬多啲太陽。
戰「龔水戀」 ■邱芷微介入「龔水戀」（呂慧儀同張景淳），俾網民鬧爆。
大名歌手 ■邱芷微曾參加大名歌唱比賽獲季軍，跟同門戴夢夢（前右二）、尹蓁晞（前右一）麥貝夷（後右三）、趙碩之（後右二）及老闆等合照。
讚「大小姐」 ■邱芷微大讚「大小姐」林淑敏係個好對手，帶住她入戲。
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        33歲「賈名媛」邱芷微（Chelffy）及27歲李敏嘉（Annabelle）喺即將上映嘅新片《時代》中結緣，客串演見習醫生。兩人有樣有學歷，因為熱愛演戲唔介意做「串星」、甚至特約演員。問到點突圍？邱芷微笑說：「我同人嗌交嗌得夠大聲！」李敏嘉就話自己夠勤力同埋有自信心：「其實我個樣都唔差啫，只係輸喺冇乜幽默感，成日搞爛Gag！」





邱芷微喺處境劇《愛．回家之開心速遞》中演「賈名媛」，同「大小姐」林淑敏係死敵，搞完「細龍太」陳偉琪，又挑戰「龔水戀」（呂慧儀同張景淳），真係好抵打，但她堅持：「觀眾睇得開心，我咪嗌得落力啲囉！因為網民鬧爆，有反應我先有得留低咋，好彩『大小姐』係個好對手，佢鬧起上嚟好起勁，否則平衡唔到！佢會教我點做戲，喺佢身上我學到好多嘢，其實佢一啲都唔惡。」

邱芷微唔歧視拜金女

  戲內嘅「賈名媛」貪慕虛榮愛釣金龜，戲外的邱芷微因為要尊重男友陳志忠（第一屆《功夫新星》），言行檢點係真淑女：「我身邊有好多呢類貪慕虛榮嘅女友人，劇中拋眉弄眼、搔首弄姿係學佢哋，我唔係發姣嗰啲，而且唔好名牌，不過，有前輩話做藝人要有名牌包包傍身，原來係咁，我長知識喇！」對於身邊的發姣女友人，Chelffy坦言唔會睇唔起佢哋，「各有各做，唔會影響到我，要學壞，喺英國讀大學時就變壞啦！坦白講，冇人約過我去船P都唔信啦，但我冇去過，要打理公司（同男友合辦武術學校）好忙，男友又唔鍾意，要尊重另一半嘛。」

李敏嘉讚好發哥華仔

  貌似「楊怡」的李敏嘉參加過2018年（該屆冠軍為陳曉華）港姐，最後因為面試時大搞爛Gag，畀現任邵氏電影執行董事及總經理樂易玲踢走，最後把心一橫去咗北京中央戲劇學院進修：「都羨慕陳曉華，其實自己個樣都唔錯啫。」喺浸大珠寶系畢業嘅李敏嘉好愛演戲：「可以演到平日做唔到嘅嘢，我好想嘗試做吓啲有氣勢角色，好似黑社會咁，我唔出聲，尤其眼神可以呃到人。」講到最開心的拍攝經歷，Annabelle即答是拍《毒戰》跟童年偶像黃宗澤合作，「場口係佢攬住我去激佢條女吳千語，嘩！佢攬住我膊頭喎，真係驚到心跳加速㗎！最記得首次拍戲，客串《賭城風雲》見過發哥（周潤發），佢真係好Nice，因為拍戲時唔可以影相，但佢趁冇人時主動過嚟問我『係咪想影相呀？快啲影啦！啲人喺度就唔影得㗎嘞！』跟住拎咗我部手機嚟自拍。」

  Annabelle亦同劉德華拍過一套未上映嘅新戲，從中體會何謂專業。「片中我只係一個小角色，係合唱團成員，喺街頭開粉絲聚會，嗰個場口佢經過條街，我差啲以為佢係導演之一，因為佢會留意所有細節位，就連路人甲點行都會教埋。」

採訪：方騫平

攝影：張詠森

泳裝：seayaa(李敏嘉)

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