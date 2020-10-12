《使徒行者3》myTV Gold搶先睇

myTV Gold先前預告有多套TVB重頭劇優先給用戶收看，率先登場有《使徒行者3》，將會安排今晚在myTV Gold搶先播放。劇集的演員陣容除了有「爆Seed」林峯歸隊外，還有苗僑偉、馬國明、黃智雯、袁偉豪、黃翠如、蔡思貝、張振朗、許紹雄、洪永城、連詩雅，以及曾舜晞和鄭則仕特別演出。myTV Gold將會特設《使徒行者3》專區，方便隨時點播收看，相信觀眾今晚一定不會錯過！



「爆Seed」林峯 再續臥底傳奇



馬明走上黑化之路？



《使徒行者》系列揭開全新一章！三年過去，黑白兩道再起風雲，寫下新一頁臥底傳奇！縱橫黑白兩道的臥底爆Seed(林峯飾) 繼續為刑事情報科執行任務，聯同女臥底竇亞希(蔡思貝飾)收集涉案集團情報；亦正亦邪的角色韋作榮(馬國明飾)將與爆Seed展開世紀激戰。多張劇照及造型中隱藏不少線索，精明的觀眾你又能夠察覺得到嗎？《使徒行者3》劇力萬鈞，記得申請myTV Gold搶先睇！



50位演員出席發佈會



為隆重其事，昨日特別舉行《使徒行者3》新聞發佈會，公佈播映詳情，近50位演員出席參與，包括苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝、張振朗、連詩雅及江美儀等，星光熠熠。發佈會由《使徒行者3》精采片段及大型歌舞揭開序幕。會上亦播放身處外地的林峯及許紹雄預先錄製精采片段。最後，電視廣播有限公司副總經理（節目及製作）杜之克先生更聯同MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、電視廣播（國際）有限公司助理總經理邱健忠先生及國際業務部總監李德基先生及主要演員代表攜手主持啟動儀式，公佈該劇於香港時間今晚8時，於騰訊視頻、myTV SUPER的myTV Gold、TVB Anywhere及TVBI海外合作平台SingTel、StarHub及Astro同步上架。



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



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