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有望打破演唱會「冰封期」 張敬軒11月紅館騷露曙光

2020-10-12 列印
■張敬軒有望11月可以開騷。
■軒仔上載工人姐姐的燶麵包傑作，笑言只能食白粥腐乳做早餐。
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　　新冠肺炎令本港演藝圈陷入「冰封期」，演唱會相繼取消或延期，將於11月底在紅館舉行四場個唱的張敬軒，如順利開騷，有望成為「破冰」第一人！有報道指，軒仔個唱會加開二至四場，既符合政府的一半入座率要求，又能疏導觀眾。而英皇娛樂昨日發出的聲明，指如肺炎疫情進一步改善，演唱會將得以如期舉行，主辦方需要配合康文署規定，重新安排表演場地座位。

　　此外，軒仔昨日在社交網站上載新來的工人姐姐的「地獄廚藝」，晒出烤到燶的牛角飽、白粥的照片，笑認自己食完腐乳白粥做早餐後，中午開工已餓到見暈，又問上帝可否快點將新姐姐送到另一頭住家，笑爆一眾網友。

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