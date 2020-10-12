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罕有Po男友靚仔相　Stephy隔空為王子打氣

2020-10-12 列印
■Stephy罕有在社交網為男友打氣。
■王子聲言與Stephy已有八個月沒有見面。
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　　鄧麗欣（Stephy）跟台灣藝人邱勝翊（王子）已拍拖差不多四年，兩人不時隔空傳情，Stephy於社交網發文，罕有分享男友王子的靚仔相並留言：「以愛之名，公益籃球賽，不能到現場支持，只能看看有沒有直播了，加油！」有女友隔空力撐，王子亦不負所望，打出74比74，平手收場，皆大歡喜！

　　王子接受訪問時，透露跟Stephy因疫情關係已經長達八個月沒有見面，但感情依舊穩定，雖然不會每天視訊通話，但偶爾會互傳有趣的小影片，分享彼此的日常。結婚計劃，王子表示緣份到了就會順其自然。

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