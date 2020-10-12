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李珊珊籲扶助情緒病患者

2020-10-12 列印
■李珊珊為康復者打氣說：「畀心機！」
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　　李珊珊昨日以「傳晴大使」及曾患驚恐症的過來人身份，聯同精神科專科崔永豪醫生及兩位嘉賓，出席直播活動，分享自身經歷，「當我剛患情緒病時，整個生活、社交和工作都受影響；康復者重投社會會感到很迷惘、惶恐和不知方向，踏出第一步真的需要好大勇氣，身邊有人提點、扶一扶爭好遠。」珊珊又稱留在黑洞愈久，爬出來需要的氣力就愈大，因此選擇講出經歷，希望幫助有需要的人省行冤枉路。

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