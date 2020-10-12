  • 2020年10月12日 星期一
  • 28º
  • 68%
熱門： 潛逃台灣協助逃犯胡杏兒新冠肺炎中大

日報新聞 > 娛樂

AKB48舊將小嶋菜月宣佈引退

2020-10-12 列印
■小嶋菜月在入行10周年當日，宣佈退出藝能界。
Previous Next

　　日本女團AKB48的25歲舊將小嶋菜月，兩年前因犯禁拍拖而離隊後，前晚她於出道10周年的紀念日當日在社交網宣佈退出藝能界，結束10年偶像生涯，並留言︰「謝謝大家，在過去10年，有大家一直陪伴在身邊！」

　　小嶋強調引退不是現在，目前她仍有工作在身，更會推出2021年月曆。她曾是AKB48 Team A成員，2014年曾與隊友北原里英和西野未姬來港與fans見面。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd