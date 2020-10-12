曾患抑鬱 疫情期間有空鑽研佛學 Jeana唔排除會出家

Jeana（何佩瑜）最近參與ViuTV劇《熟女強人》飾演香薰治療師「Money」， 周旋於吳浩康同楊天宇中間，突然發現搞出人命，要為BB搵親生老竇。現實中，31歲的Jeana坦言好恨有小朋友，就算收養都冇問題，但18年跟導演翁子光分手後一直單身的她，反而唔急於搵新對象。5年前曾有過抑鬱日子的Jeana，仲自爆疫情下有更多時間鑽研佛學，深信因果關係，對愛情只會隨緣不會強求，採取佛系搵男友態度的她，更不排除將來有朝一日會出家。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Kim ng



化妝：Milk Cheng 服裝：@phaseeight 場地：中環迷你酒店



在《熟》劇中，為腹中塊肉搵生父搞出連串笑話的 Jeana，私底下竟然恨有BB，「以前都會有啲焦急嘅，以前梗係想35歲前結婚啦！但係o依家真係隨緣，結唔結婚都好，小朋友我係想有㗎！因為我好鍾意小朋友，同埋我身邊真係太多人生咗小朋友，o依家31歲發覺自己啲母愛好氾濫。」Jeana仲唔介意收養，「將來真係過晒生BB嘅年紀，我都會收養小朋友，都係一個緣份，或者我本身有小朋友，但遇到有緣份嘅小朋友都會收養。」



Jeana跟導演翁子光分手後，一直未有公開新戀情，原來曾有新對象出現，「我心目中都有個好鍾意嘅，但係點都有啲波折嘅，唔緊要啦！順其自然。」問她係咪好難追？「唔使點追我，有feel我就會上。（倒追人？）如果好鍾意囉！頭先提嗰個係好鍾意嘅，大家因為誤會就停咗，係有啲曲折，唔係一條直路，就隨緣！（係咪圈中人？）我哋轉話題囉！哈哈！」她又坦承自己情路曲折過劇集情節，「我啲感情係幾曲折㗎！可能我上一世欠人太多，咁樣諗咪通晒囉！唔會有怨恨。明白所有嘢都有佢嘅緣份，都係有原因而去認識、一齊或者分開，Mr Right出現都係有原因嘅，所以順其自然就得，唔需要急。」



信佛又食素



現在變成佛系搵男友，只因Jeana拍完《熟女》後，因疫情好多工作延期，令她開始有空閒時間鑽研佛學，「6月完咗呢個劇冇得開工，當所有娛樂工作乜都冇嘅時候，日日好充裕時間喺屋企，發覺個人諗嘢諗多咗，會諗一啲平時生活以外嘅嘢，以前冇時間個腦冇得停一停諗一諗，沉澱一下，o依家有宗教信仰，仲開始食素。我本身成家人都係信佛，但係因為呢個疫情多咗時間去諗，媽咪都會輔導吓，多咗時間了解，我呢幾個月等如我30幾年嘅精神，我覺得30幾年好似白過咁。」她更不排除有出家的一日，「暫時未，但係我唔肯定，或者20年後、30年後會。」



Jeana又自爆曾經有過抑鬱日子，雖然冇睇精神科醫生，但自覺好唔掂，「5年前有段日子，o依家諗番係有啲抑鬱嘅，成日喊，無端端會嘔，喺屋企唔出街。嗰時覺得好迷失，唔知為乜，或者冇路行，睇唔到條路。可能諗唔開，維持咗兩三年，我啲朋友都知，約我10次有9次都唔會出嚟。」她信佛後一切已想通，「當呢刻我哋好唔開心，有好多情緒，有好多諗唔通嘅嘢，好辛苦，因為我哋執着，但係其實個天安排咗，你只要向前行，o依家嘅我諗番轉頭就過咗，只係一點回憶，你當刻付出咁多情緒咪嘥晒囉！每個當下發生嘅嘢，真係唔需要太執着。」



