陳家樂堅稱與連詩雅是好友

昨天是陳家樂34歲生日，他早上到葵涌拍攝廣告，廣告客戶公司送上鮮花及足球蛋糕為他慶生。家樂稱：「此廣告酬勞相當可觀，過幾天我和湯怡的英皇珠寶廣告推出，廣告內她和我要穿婚嫁服，（你預演婚禮？）幫她預演婚禮呀！（你打算可時才結婚？）工作為先，不會是短期內的事，當然我想結婚，但要找到對的人才可。（緋聞女友連詩雅不合適嗎？）我沒有承認自己拍拖，她是好朋友。」至於生日會否佳人有約？他尷尬說：「有約朋友慶祝，不過工作不知何時收工。」