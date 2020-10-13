張寶兒捧巨型花束晒幸福

本港邁向第四波新冠肺炎疫情的機會愈來愈大，而冬季流感高峰期快將到來，有市民為免受兩種病毒夾擊，近日多了人趁政府推出「疫苖資助計劃」，往私家醫生診所注射流感針，先做好禦防流感的戰線，致令部份私家醫生的預約滿額，部份私院情況一樣，有醫生工會提議政府開庫，把部份流感疫苖存貨轉往私人市場，當局應積極研究，協力遏止冬季流感潮發生，以預留實力，抗擊新冠肺炎反攻。 根據政府統計數據，由上月二十七日至本月三日，定點私家醫生診所呈報的流感樣病例，平均比率是十五點六宗（每千個診症計），高於前一周的十四點七宗，情況未致於太差。近期市民提防冬季流感的意識，明顯比往年高，原因是新冠肺炎疫情持續，染疫...

2020-10-13