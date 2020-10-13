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張寶兒捧巨型花束晒幸福

2020-10-13 列印
■張寶兒抱着超大花束，一臉幸福。
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　　剛於周六29歲生日的張寶兒忙於拍新劇，雖然要在工作中過生日，但有未婚夫袁偉豪為她送上驚喜，凌晨捧蛋糕現身劇組為她慶生。

　　張寶兒前日又在社交網繼續放閃晒幸福，上載捧着超巨型玫瑰花束，還有多張慶祝照片和短片，包括袁偉豪與胡定欣、胡蓓蔚、陳山聰夫婦為她開生日派對，另外又有羅仲謙等劇組演員為她慶生。張寶兒更留言表示：「抱着超大花束就像一次過抱着所有我愛的人。」



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