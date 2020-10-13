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申禁令禁接近寓所50米 陳慧琳奶奶入稟告女兒毆打

2020-10-13 列印
■陳慧琳奶奶沈靜（前排左三）入稟控告女兒劉建芝（左一）。
■陳慧琳暫未就老公家事回應。
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　　陳慧琳丈夫劉建浩的母親沈靜，上周五入稟高等法院，指自己由2017年8月起，多次遭同居於司徒拔道玫瑰新邨的女兒劉建芝恐嚇、滋擾及襲擊，更在本年10月2日遭劉建芝毆打，故向法庭申請禁制令，禁止劉建芝接近其寓所的50米範圍，亦禁止女兒直接或間接接觸及威嚇她、丈夫劉基惠與三名家傭，更不得走近其身邊10米範圍之內，並就女兒的侵權行為申請金錢賠償。陳慧琳經理人鍾珍指，陳慧琳老公正在處理事件，故不作回應。

　　被告劉建芝為陳慧琳丈夫劉建浩的胞姐，她亦是陳慧琳在美國帕森設計學院修讀設計的同學。
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