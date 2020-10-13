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疫情下培養新興趣 林嘉欣夢想開陶瓷工作室

2020-10-13 列印
■林嘉欣疫情下學整陶瓷，更培養成興趣。
■林嘉欣宣傳素食漢堡，推廣健康生活。
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　　林嘉欣昨日出席麥當勞宣傳活動，茹素兩年的她，表示吃素後腸胃同精神變好，以前吃肉要瞓足八小時，現在睡五、六小時會自然醒，但沒有強逼家人吃素，任由女兒選擇，反而老公袁劍偉是「食肉獸」。

　　此外，林嘉欣早前因疫情被迫停工，亦趁空檔學整陶瓷變成興趣，她笑稱自己只是「初哥」，通常完成的陶瓷作品會送給別人，自己的夢想是開設陶瓷工作室。她說：「屋企沒有這個空間，但會朝住這個夢想。」當笑指她可跟老公在家中模仿電影《人鬼情未了》經典一幕玩陶瓷時，嘉欣說：「老公無興趣玩陶瓷，我睇番套戲，啲動作係錯㗎！」
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