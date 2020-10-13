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麥明詩行山不忘晒纖腰

2020-10-13 列印
■麥明詩近日趁天氣好，出發往行山。
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　　麥明詩早前出席於帝苑酒店舉行的婚宴，由於該酒店有職員確診新冠肺炎，恐爆發「藝人飲宴群組」，麥明詩已接受檢測，並在社交網上載檢測結果，她指檢測結果呈陰性，感謝大家關心，繼續提醒自己時刻不能鬆懈。同樣有份出席婚宴的黃德斌也檢測出陰性。

　　此外，麥明詩日前再在社交網分享行山照，她身穿運動Bra top和短褲，盡展驕人身材和纖腰，途中遇見牛牛吃草也不忘拍照。
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