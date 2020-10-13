成功追牛B 劉倩婷聞大肚即甜笑 李丞責十級戒備 護凸肚老婆

著名堪輿學家李丞責博士終於如願以償！他與09年港姐冠軍劉倩婷（Sandy）結婚7年，育有一女，李博士一直將追B掛在嘴邊。直至去年初，Sandy終肯開綠燈再「造人」，李博士亦表明恨生一個踏實牛BB，因為疫情下常留家中，兩人終於「搞出人命」！上月中，《頭條日報》目擊Sandy在李博士陪同下現身公開活動，穿平底鞋的李太明顯肚凸凸，目測已陀B5個月；離開時，她更不時用手護肚，而李博士就全程拖實老婆，非常緊張。



採訪：張詠森







自從13年下嫁李丞責後，Sandy便淡出娛樂圈專心照顧家庭，並於16年3月誕下女兒李阡辰。本來生完第一胎後，Sandy都曾經講過因辛苦而打算「封肚」，即使老公多次開到聲想添丁，她也不為所動說：「係佢一個人講，我哋要商量吓先。」未料，因為囡囡一句「想要妹妹」，終於令Sandy心郁郁「解封肚皮」，今年5月現身公開活動時，她仲對外鬆口表示想追個「牛女」。結果事隔4個多月，李氏夫婦似乎「造人」成功了！



孕味好濃郁



上月27日，Sandy以評判身份到K11 MUSEA出席「Art2Charm童心抗疫繪畫比賽」頒獎典禮，李博士亦有陪同到場。平日Fit爆又貪靚的Sandy，當日穿上藍色喱士套裝襯平底鞋，從側面可見，其腹部明顯隆起，孕味甚濃！而大部份時間，Sandy均刻意將雙手搭在腹前，合照時又以小朋友、大會所贈禮品遮肚；至活動結束，李博士即又扶又拖住老婆離開，他還細心地拎出消毒液，讓老婆清潔雙手。步上電梯時，Sandy亦小心翼翼地用手按實腹部，見現場有記者追訪，她又從助手袋中取出外套仔，並掛在手臂上遮掩孕肚。



博士唔否認



隨後兩公婆步行至附近餐廳，趁他們等Lift期間，本報記者即上前打招呼，提到全程拖實愛妻，問到是否「造人」成功？Sandy一味望住老公甜笑，李博士就代為回應：「我不嬲都好緊張拖實佢㗎啦，哈哈！（太太着平底鞋喎？）落雨嘛。」未知是否驚BB小器呢？李氏夫婦全程「封口」避談陀第二胎，面對記者再三追問，李博士竟打趣道：「食多咗啫。」咁講豈不是笑老婆肥？怕唔怕Sandy嬲豬㗎？最後他補充一句：「有好消息會通知大家。」而笑到眼瞇瞇的Sandy臨走前僅說：「多謝關心。」