拍MV搞喊陳凱詠 ﻿顧定軒﻿﻿挑戰《全民造星3》﻿

環球歌手陳凱詠（Jace）繼四台(港台、商台、新城、VIU TV Chill Club) 流行榜冠軍歌《天生二品》後，近日推出第二首派台新歌《隔離》，講述被另一半「隔離」、中斷聯繫的情感，仲搵嚟老友顧定軒拍MV演她的伴侶。剛26歲生日嘅顧定軒事業起飛，眼見Jace唱歌唱得咁過癮，都參加《全民造星3》玩吓，問到係咪踩埋入歌壇，同Jace爭飯食時，他大笑說：「係百花齊放。」採訪：方騫平



陳凱詠自爆拍MV時被顧定軒整喊，好鬼慘：「我哋幾年前喺工作認識，一見如故就熟絡咗，稱兄道弟咁，但未見過佢對我咁冷漠，加上聽住首歌代入歌詞，好多問號兼有憤恨，好可憐，感覺係好複雜，經歷傷心及憤怒嘅真喊。」顧定軒大讚陳凱詠情感好豐富，演戲好專業。



顧定軒同陳凱詠好夾，除咗互相欣賞對方真性情外，亦有共同興趣，都係鍾意唱歌及鍾意睇搞笑片《非常小特務》，顧定軒說：「最好將來一齊合作拍一套特務笑片，片中又係姊弟，一齊去冒險，應該開心好玩。」提到《麥路人》，陳凱詠表示一定會捧顧定軒場，軒仔話：「拍呢套戲認識咗好多人，令我成長咗好多，教我去愛，珍惜身邊人。」Jace見證老友拍片過程：「最難忘佢嗰時好有壓力，好忙，因為好專注工作個人都瘦咗，冇平時咁開朗，所以我一直唔敢打擾佢。」軒仔坦承：「未試過每日同資深演員合作，同埋對我嚟講係個重要角色，希望觀眾睇到好唔同嘅自己。」



至於參加《合民造星3》，陳凱詠對他好有信心，只希望他能好好enjoy過程玩得開心！儘量放鬆休息多啲！問她可擔心會爭飯食？陳凱詠即否定說：「邊有得爭，一個男一個女，碗飯一齊食好過！」顧定軒同意：「係百花齊放嘛，我本身鍾意音樂，唱歌真係要睇緣份囉，要一步步，希望嚟緊真係有自己嘅歌。」



