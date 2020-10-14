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宣佈婚訊後首露面　石原聰美認心情緊張

2020-10-14 列印
■石原聰美現身活動，不時甜笑。
■山下智久獲愛子寫信就謊報年齡一事道歉。
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　　33歲日本人氣女星石原聰美本月一日宣佈嫁拍拖一年的圈外金融才俊，有傳他們明年3月舉行婚禮。昨日她在公開婚訊後首度現身活動，穿上藍色連身裙的她一臉甜笑。她甫出場即獲活動主持人祝賀，她笑笑口回應：「多謝大家，今日比平時緊張得多呢！」主持又問她近日令她流淚的事是甚麼，她表示︰「聽到好消息而感動，是開心的眼淚。」

　　此外，其35歲舊愛山下智久，8月時被爆與同門男星龜梨和也夜蒲，再帶17歲高中生兼模特兒愛子開房。愛子鬧出醜聞後即時潛水，近日日媒指她透過律師以書面向山下道歉，承認當晚謊報年齡已過20歲，據悉山下智久接受愛子道歉，外界估計他應該很快可以復出。

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