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楊千嬅拍紀錄片賀出道25周年

2020-10-14 列印
■楊千嬅紀錄片足迹遍及世界各地。
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　　楊千嬅為慶祝今年入行25周年，特別花了一年時間攝製《楊千嬅 I．II．III MY STORY》個人紀錄片，以影像紀念冊的形式與粉絲一同回顧自己由一個黃毛丫頭變成人妻人母的心路歷程，並定於本月17日首播。片中除了有千嬅在各地巡唱的足迹，還訪問了其家人和朋友，讓千嬅重新認識自己。千嬅表示感激家人成為最強後盾，並指一直認為藝人不能自己成就自己，亦沒法得到每一個人的認同，會以平常心面對一切。

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