傳奉子成婚雙喜臨門 27歲余香凝晒婚照認嫁圈外人

27歲新生代女星余香凝（Jennifer）前年和拍拖三年男友陳家樂分手後，一直未再公開新戀情，前晚卻驚傳她下月閃婚，更是雙喜臨門，惟前晚她只表示不回應私人事。昨日余香凝終於在社交網公開婚照，宣佈嫁圈外男友，惟未提及是否已懷孕，前度陳家樂及一班圈中好友向她送上祝福。



余香凝和陳家樂爆分手時曾傳她火速搭上保險才俊新歡，惟她當時否認戀情，而前晚再傳婚訊，更有指她已懷孕所以急於下月結婚，她前晚表示：「唔好意思，私人事唔回應。」



沉澱一夜之後，余香凝昨日終於正式公佈喜訊，在社交網分享婚紗照，照片中她被圈外未婚夫深情吻手背，流露幸福甜笑，她留言表示餘生都會和老公牽手過每天。余香凝留言：「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天，一起創造屬於我們的天地！」她亦多謝一眾朋友及傳媒祝福，由於另一半和屋企人是圈外人，所以希望大家留空間給他們；不過她始終沒正面回應未婚懷孕傳聞。舊愛陳家樂對於舊愛結婚一事，大方回應：「祝福余小姐幸福快樂。」



舊愛陳家樂大方送祝福



余香凝的模特兒胞妹余潔滢亦表示：「當然戥家姐開心，我都好開心，祝佢幸福快樂。」而一班圈中好姊妹也紛紛送祝福，廖子妤表示：「能夠在茫茫人海中搵到決定廝守一生的人是非常有福氣的事，我真係非常非常非常替她感覺開心和感動。結婚只是人生中其中一站，希望她之後的每一站都能平安順心。」同片拍檔朱鑑然表示：「收到呢個消息好開心，當然要祝佢幸福快樂，婚姻美滿，小朋友快高長大！」而余香凝《逆流大叔》的拍檔胡子彤則叫她快些生BB，「快啲生個小朋友，成個氣氛再開心啲！等我可以買多啲禮物畀BB。」



緋聞男友呻「被結婚」



至於新郎是誰？由於余香凝公佈的婚照只見準新郎的側面，準新郎又跟之前與余香凝傳緋聞的保險界才俊許焯倫（Victor）有幾分似，不少傳媒均指新郎就是Victor。不過，有《頭條日報》讀者報料，指余香凝婚照中的男人不是Victor，還提供跟Victor的對話截圖，當中讀者問Victor是否結婚？Victor即以無眼睇Emoji再加句，「都唔係我嚟。」還笑言，「張相點睇都唔似我啦。」讀者還指Victor好多朋友恭喜佢，再對「無啦啦被結婚」一事表示黐線及誇張。