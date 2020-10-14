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孖MIRROR成員遊九份 姜濤扮保鏢唔認明星

2020-10-14 列印
■姜濤、Stanley及Anson Lo終於合體往遊九份。
■姜濤上載一班婆婆與經理人合照，大讚有明星Feel。
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　　人氣男團MIRROR成員姜濤、邱士縉（Stanley）及盧瀚霆（Anson Lo）到台灣拍劇已近3個月，三子前日終於有空「合體」遊台灣，在當地音樂人帶領下，冒雨暢遊九份山城兼食芋圓！向來百厭的姜濤，在網上Po短片，講述一班婆婆、師奶要求靚仔經理人阿海幫手拍照，姜濤其後跟她們謊稱阿海是香港很紅的明星，Anson Lo亦幫口說阿海靚仔又好人。在「姜Son」一唱一和下，一班婆婆即急急要求跟阿海合照，但她們仍未老眼昏花，影完後隨即要求換姜濤上前合照，相當識貨！

　　姜濤其後留言笑指阿海有「滿滿的明星Feel」，當他們回程時再巧遇同一群婆婆，並追問MIRROR三子為何不跟她們合照？姜Son即自稱二人不是明星，只是阿海的保鏢及助理，笑爆一眾網友！
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