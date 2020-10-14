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林德信拖女友為父母慶生　阿Lam對生果雪糕許願

2020-10-14 列印
■阿Lam捧着生果雪糕當蛋糕，開心許願。
■Alex的女友（右二）亦有出席生日飯局，看來已融入林家。
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　　前日是林子祥（阿Lam）73歲生辰，而葉蒨文（沙麗）則於上月30日過了59歲生日，林德信（Alex）在社交網上載一次過為兩位壽星慶祝的照片；不過Alex只貼出一家四口的照片，但其實女友Candace亦有出席，在沙麗Po的相片中見到Candace的蹤影，兩人拍拖三年多，明顯早已融入林家。

　　相中所見，各人在家舒舒服服食飯，菜式雖然頗多，但以清淡為主，沙麗更親手整了一盤生果和雪糕取代生日蛋糕，阿Lam亦按傳統在吹蠟燭前誠心許願。沙麗透露阿Lam從朋友那裏得到了心愛的高爾夫遊戲作生日禮物，還有完美的天氣，因開車回家後便懸掛了三號風球。
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