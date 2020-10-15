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賀新片疫境煞科 ﻿城城﻿﻿南生圍開香檳﻿

2020-10-15 列印
■城城等齊開香檳慶祝！
■城城和賴雅妍擔演《斷網》。
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　　郭富城主演新片《斷網》日前於南生圍，順利完成拍攝森林場景煞科戲後，台前幕後齊開香檳慶祝！

　　郭富城及賴雅妍主演的新片《斷網》全片在港拍攝，任達華、林家棟、湯怡及胡子彤等亦有參演。

　　該片開拍後經歷本港的新冠肺炎疫情反覆，劇組多番協調，日前終於煞科！城城等台前幕後齊開香檳慶祝，演程式設計師的城城說：「《斷網》是網絡犯罪危機題材電影，當中角色忠奸難辨，在虛擬及現實中角力，因網絡保安問題，面對都市陷入斷網恐慌……很貼近生活寫照，展示都市人過度依賴網絡產生的危機，同時反映人性躲在網絡背面的善惡。」林家棟則表示：「非常感謝台前幕後人員，希望導演趕快完成後期製作，令電影可以盡快上映與觀眾會面！」

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