郭富城及賴雅妍主演的新片《斷網》全片在港拍攝，任達華、林家棟、湯怡及胡子彤等亦有參演。
該片開拍後經歷本港的新冠肺炎疫情反覆，劇組多番協調，日前終於煞科！城城等台前幕後齊開香檳慶祝，演程式設計師的城城說：「《斷網》是網絡犯罪危機題材電影，當中角色忠奸難辨，在虛擬及現實中角力，因網絡保安問題，面對都市陷入斷網恐慌……很貼近生活寫照，展示都市人過度依賴網絡產生的危機，同時反映人性躲在網絡背面的善惡。」林家棟則表示：「非常感謝台前幕後人員，希望導演趕快完成後期製作，令電影可以盡快上映與觀眾會面！」
新冠肺炎全球大流行下，美國蘋果公司周二宣佈推出全新5G版本iPhone 12，已難復當年勇，炒風不再。有先達廣場手機店對本報說，疫情打擊全球經濟，消費市道不景；即使有外國炒家，也在疫情下不能來港搶貨，...
2020-10-15
中國內地近日偵破多宗涉台灣間諜的竊密案，惹台方當局關注。有報道更指，台灣民眾及台媒普遍並不太信服有關「台諜」罪證確鑿 。而國台辦就對有關台諜案表示，司法機關將依法處理。報道引述國台辦發言人朱鳳蓮指，台方的諜報機構長期以中方為目標，進行情報竊取和滲透破壞活動。 朱鳳蓮又稱「中方有關司法機關將嚴格依法偵查、起訴、審理相關案件，同時亦會依法保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權利。」據報，偵查機關已按規定將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請了律師。
2020-10-15
泰國的供衣節是其中一個國內大型佛教節日。泰皇與皇后素提達（Suthida），及一度被「廢」的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一同出席供僧衣節儀式。這是詩妮娜正式復位後首次公開露面。報道指，供僧衣節是皇室從富人吸納更多捐款增加財富的主要途徑。儀式於泰國全國各地舉行，所以泰皇將逗留泰國並走訪多地。 泰皇哇集拉隆功二○一九年七月冊封詩妮娜為妃子，但同年十月突撤銷其所有的軍銜和頭銜，更被關進監獄，一度傳出死亡的消息。最終詩妮娜於本年八月出獄，同月政府刊憲恢復其所有皇室頭銜和軍銜。有泰媒稱，詩妮娜「翻身」成功，全賴目前最得泰皇寵的前下屬歐拉弄（Orano...
2020-10-15
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，中原副分區營業經理麥偉成表示，粉嶺帝庭軒5座中層A室，面積419方呎，兩房間隔，原叫價560萬，議價後以550萬獲承接，呎價13126元，買家為自用客。...
2020-10-15
美股季度業績未有驚喜，但市場仍憧憬刺激經濟方案出台。不過，多家藥廠的新冠肺炎疫苗測試被叫停，美股早段靠穩。港股夜期微升，中段升24點，見24632二點，低水35點。 美國強生早前公佈，由於有一...
2020-10-15
拜仁慕尼黑今晚德國盃首圈作客第五級別聯賽球隊FC迪倫，羅拔利雲度夫斯基等主力剛為國出戰，預料會休息，但新前鋒祖普莫亭和外借回歸的翼鋒杜格拉斯哥斯達等領銜鋒線，力足大破對手晉級。 （有線601、661台周五凌晨2:45直播） 衞冕的拜仁與FC迪倫實力差天共地，前者教練費歷克讓一眾國腳休息，盡遣副選出擊無可厚非。不久前加盟的喀麥隆前鋒祖普莫亭坦言會做好配角角色，助球隊取勝：「成功的球隊需要深厚兵力，羅拔利雲度夫斯基是頂級前鋒，但不能踢足所有比賽，我來是幫助他和球隊。」外借期滿由祖雲達斯回歸的杜格拉斯哥斯達，今仗可發揮側擊能力，跟祖普莫亭聯手數胡。 FC迪倫未夠班等炒 F...
2020-10-15
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
鄭秀文（Sammi）於本月7日晚於社交網公佈愛犬「Lucky」離世消息，字裡行間流露對Lucky的不捨之情，又謂：「雖然這陣子我自己也有一點點沮喪心累。但我答應Lucky，會快快恢愎，向前行。」傷心過...
2020-10-15
去年我家大婆生日，兩公婆飛到峇厘島玩了幾天，轉眼一年，今年哪裏都去不了，便選了半島酒店住一晚，Staycation。現在流行Staycation，想外旅遊不成的朋友，到了假期，便在香港輪流住酒店，在酒店吃在酒店睡，佯裝旅遊，有幾個朋友竟漸漸上癮，一到周末就找家心儀的酒店去住，很是愜意。如今香港各大酒店都在推廣促銷，價錢相宜，所以雖然沒有外地遊客，香港人自己捧場，都來湊Staycation的熱鬧，不少酒店都熱鬧起來。這天在半島酒店見辦入住手續的櫃枱前人龍排得轉彎，盛況空前。 過去的一年，是香港酒店業的艱難時期，先有社會運動，後有新冠瘟疫，遊客不至，酒店生意慘淡。好在這Stay...
2020-10-15
莫雷拉和田泰安昨日雙雙停賽期滿復出，餓馬多時兩人果然鬥志旺盛，最終前者勝出「過河勁卒」兼有三場位置，而後者則憑「戰熊三千」交出頭馬。反觀潘頓就繼續頹勢，胯下六駒有四匹是大熱門，但最終只取得一亞一季一殿...
2020-10-15