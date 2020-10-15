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等嫁失婚富二代 廖碧兒晒事業線

2020-10-15 列印
■廖碧兒被指將為人妻。
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　　現年41歲的廖碧兒與失婚「富二代」盧啟賢戀情反覆向好，日前被爆已訂婚，盛傳將於明年3月拉埋天窗！

　　碧兒未有正面回應婚訊，昨於社交網連環Po，將為人妻的她以低胸裙大晒「事業線」益Fans，並以英文留言道「有夢想的小女孩變成有遠見的女人」。

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